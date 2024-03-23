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Рапэ – это инструмент народной медицины Южной Америки, который проведет вас по пути к самопознанию, в результате которого вы сможете обнаружить долгожданные изменения в своей жизни.
Мы верим в способность самоисцелению с помощью растительной медицины. Эти практики использовались во всем мире на протяжении тысяч лет. Лишь в течение последних 100 лет эти методы были изучены более глубоко, чтобы раскрыть все преимущества, которые можно получить от их использования.
Рапэ – инструмент народной медицины Южной Америки, который проведет вас по пути к самопознанию, в результате которого вы сможете обнаружить долгожданные изменения в своей жизни.
Мы верим в способность самоисцелению с помощью растительной медицины. Эти практики использовались во всем мире на протяжении тысяч лет. Лишь в течение последних 100 лет эти методы были изучены более глубоко, чтобы раскрыть все преимущества, которые можно получить от их использования. Сайт предоставляет услугу для ознакомления и не преследует коммерческую цель.
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Состав рапэ
Для начала уточним важный момент – рапэ это часть законной священной шаманской традиционной медицины, которую целители Амазонки применяют ни одно столетие.
Состав рапэ – это сбор растительных священных ингредиентов: лекарственные травы и пепел деревьев. После ручного и трудоемкого процесса получается сухой порошок серого цвета, который используется на церемонии рапе. Перед тем как купить рапэ прочитайте состав каждого сорта – он есть в описании.
Эффект рапэ
Говоря об эффектах рапэ, стоит вспомнить первостепенные цели коренных племен. Каждый сорт рапе имеет свои тонкости. К примеру, шаманы используют рапе, чтобы настроить свои энергетические каналы и свое высшее Я для усиления своей связи с миром и вселенной. Узнать о рапэ больше.
Rapeh оказывает сильное антибактериальное действие. Если организм слишком перегружен токсинами, рвота может быть побочным эффектом, который приводит к тщательному очищению. Кроме того, рапе может усиливать целебные свойства других растений.
Наборы рапе
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Набор “Новичка”руб.2,990.00 В корзину
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Набор “Обретения своего собственного я”руб.6,590.00 В корзину
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Набор для активации мозговой активностируб.6,990.00 В корзину
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Набор для укрепления нервной системыруб.6,290.00 В корзину
Как принимать рапэ? Трубки Курипе и Типи
Прием рапэ осуществляется с помощью специальных трубок для рапэ (рапе), они называются Курипе и Типи. Поэтому просто купить рапэ это только половина дела. Иногда трубки для рапэ называют аппликаторы для рапэ.
Трубка для приема рапэ Курипе
Трубки Курипе – эта трубка для самостоятельного использования рапэ, это самая популярная трубка для рапэ на планете, она имеет v-образную форму и была изобретена для того, чтобы человек мог использовать rapeh индивидуально.
Трубка для приема рапэ Тепи (Типи)
Самая традиционная трубка для приема рапэ, ее применяют на церемонии рапе. Глубоко укоренившаяся в южноамериканской шаманской традиции трубка тепи представляет собой длинный аппликатор, используемый шаманом для введения rapeh другому человеку.
Трубки для Рапэ
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Курипе дракон – трубка для рапэ (рапе)руб.2,499.00 В корзину
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Набор трубок для проведения церемонии рапэ (рапе)руб.2,500.00 В корзину
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Трубка для Рапэ Курипе “Гуадуа”руб.1,100.00 В корзину
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Трубка для Рапе Курипе (курипи)руб.499.00 Купить
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Трубка для Рапэ Типи (Тепи)руб.1,500.00 В корзину
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Трубка для Рапэ Курипе (Курипи)руб.1,300.00 Купить
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Универсальная трубка – Тепи и Курипе 2 в 1руб.3,600.00 В корзину
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Тепи Liana Сaapiруб.3,190.00 В корзину
Что такое сананга
Сананга – тропическое растение, растущее вдоль рек Амазонки в Южной Америке. Это мощное священное лекарство шаманов используется в различных лечебных целях: начиная от лечения физических и духовных недугов. Она используется для очищения ума и энергий и получения совершенно новой формы восприятия и подхода к жизни.
Чистый дух Сананги поддерживает глубокое очищение заблокированных энергий на эмоциональном, физическом и духовном уровнях. Она может уравновесить и увеличить вашу энергию и найти корни ваших болезней и блокировок, что приведет к полному равновесию, концентрации и спокойствию.
Эффект сананга
Сананга детоксифицирует организм. Повышает зрительное восприятие и улучшает цвета. Избавляет от давнего внутреннего гнева. Помогает при психических расстройствах, таких как зависимость, депрессия и беспокойство, а также восстанавливает энергетическое поле. Лечит духовные болезни, вызванные негативными энергиями в теле.
Купить Санангу
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Сананга Легкаяот руб.1,900.00 Купить
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Сананга Мощнаяот руб.3,090.00 Купить
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Сананга Средняяот руб.2,500.00 Купить
Церемония рапэ
Церемония рапэ – сакральная церемония применения рапэ, которая проходит под контролем ведущего мастера. Сама церемония является ритуальным действием, которое призвано уравновесить и гармонизировать в первую очередь дух человека.
Этот ритуал является шаманским действием и дает возможность открыть в себе внутренние силы и погрузиться в медитацию. Во время церемонии рапе ум перестает усиленно работать и затихает. Так человек получает возможность увидеть истинное положение вещей, найти ответы на вопросы личного и социального характера, погрузиться в глубокую медитацию.
Наш Блог о Рапэ
Ответы на частые вопросы о рапэ
Рапэ – очень мелкий порошок, который легко впитывает влагу и сохнет под прямыми солнечными лучами.
Чтобы получить наилучшие впечатления, храните Rapéh в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и сильного тепла.
Следуя этим простым правилам, вы можете хранить свой Rapéh годами, не теряя при этом его свойств.
Наш продукт изготовлен исключительно из 100% натуральных ингредиентов – лекарственных растений Амазонки, которые разрешены к использованию во всем мире. Порошок, входящий в состав рапэ, добыт из тайных запасов бразильских племен, которые хранят его уникальный состав в тайне, передавая его из поколения в поколение. Наш продукт не содержит никаких добавок и напрямую поставляется из тропических лесов Амазонии.
Рекомендуем использовать наш продукт не более двух раз в день, чтобы достичь максимальных результатов. Важно использовать его с умом и не превращать в привычку, так как он является главным и соединительным растением.
Если у вас возникли проблемы с носом, уменьшите дозировку или сделайте перерыв в приеме. Также рекомендуем промывать нос с помощью солевого раствора.
Как вы используете рапе – зависит только от ваших намерений.
Рапэ это не наркотик. Все наши продукты легальны. Ни один из сортов, который мы продаем, не имеет психоактивный эффект. А, также, не содержит психоактивных ингредиентов.
Для людей, желающих купить рапэ в Москве, предусмотрена точка самовывоза. Для подробностей можете связаться с нашим менеджером. Или же, выбрать пункт “самовывоз г. Москва” при заказе через наш сайт.