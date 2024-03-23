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Рапэ – это инструмент народной медицины Южной Америки, который проведет вас по пути к самопознанию, в результате которого вы сможете обнаружить долгожданные изменения в своей жизни.

Мы верим в способность самоисцелению с помощью растительной медицины. Эти практики использовались во всем мире на протяжении тысяч лет. Лишь в течение последних 100 лет эти методы были изучены более глубоко, чтобы раскрыть все преимущества, которые можно получить от их использования.

✔ Рапэ (рапе) - что это?

Рапэ – инструмент народной медицины Южной Америки, который проведет вас по пути к самопознанию, в результате которого вы сможете обнаружить долгожданные изменения в своей жизни.

Мы верим в способность самоисцелению с помощью растительной медицины. Эти практики использовались во всем мире на протяжении тысяч лет. Лишь в течение последних 100 лет эти методы были изучены более глубоко, чтобы раскрыть все преимущества, которые можно получить от их использования. Сайт предоставляет услугу для ознакомления и не преследует коммерческую цель.

※ Раскройте в себе с помощью рапэ:
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Чистое Сознание

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Концентрация

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Верный Путь

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Здоровье

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Связь с Природой

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Состав рапэ

Для начала уточним важный момент – рапэ это часть законной священной шаманской традиционной медицины, которую целители Амазонки применяют ни одно столетие.

Состав рапэ – это сбор растительных священных ингредиентов: лекарственные травы и пепел деревьев. После ручного и трудоемкого процесса получается сухой порошок серого цвета, который используется на церемонии рапе. Перед тем как купить рапэ прочитайте состав каждого сорта – он есть в описании.

Эффект рапэ

Говоря об эффектах рапэ, стоит вспомнить первостепенные цели коренных племен. Каждый сорт рапе имеет свои тонкости. К примеру, шаманы используют рапе, чтобы настроить свои энергетические каналы и свое высшее Я для усиления своей связи с миром и вселенной. Узнать о рапэ больше.

Rapeh оказывает сильное антибактериальное действие. Если организм слишком перегружен токсинами, рвота может быть побочным эффектом, который приводит к тщательному очищению. Кроме того, рапе может усиливать целебные свойства других растений.

Рапэ

Наборы рапе

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Трубки для Рапэ

Как принимать рапэ? Трубки Курипе и Типи

Прием рапэ осуществляется с помощью специальных трубок для рапэ (рапе), они называются Курипе и Типи. Поэтому просто купить рапэ это только половина дела. Иногда трубки для рапэ называют аппликаторы для рапэ.

Трубка для приема рапэ Курипе

Трубки Курипе – эта трубка для самостоятельного использования рапэ, это самая популярная трубка для рапэ на планете, она имеет v-образную форму и была изобретена для того, чтобы человек мог использовать rapeh индивидуально.

Подробно о трубках Курипе

Трубка для приема рапэ Тепи (Типи)

Самая традиционная трубка для приема рапэ, ее применяют на церемонии рапе. Глубоко укоренившаяся в южноамериканской шаманской традиции трубка тепи представляет собой длинный аппликатор, используемый шаманом для введения rapeh другому человеку.

Подробно о трубках Тепи

Трубки для Рапэ

Смотреть другие трубки для рапэ
сананга

Что такое сананга

Сананга – тропическое растение, растущее вдоль рек Амазонки в Южной Америке. Это мощное священное лекарство шаманов используется в различных лечебных целях: начиная от лечения физических и духовных недугов. Она используется для очищения ума и энергий и получения совершенно новой формы восприятия и подхода к жизни.

Чистый дух Сананги поддерживает глубокое очищение заблокированных энергий на эмоциональном, физическом и духовном уровнях. Она может уравновесить и увеличить вашу энергию и найти корни ваших болезней и блокировок, что приведет к полному равновесию, концентрации и спокойствию.

Эффект сананга

Сананга детоксифицирует организм. Повышает зрительное восприятие и улучшает цвета. Избавляет от давнего внутреннего гнева. Помогает при психических расстройствах, таких как зависимость, депрессия и беспокойство, а также восстанавливает энергетическое поле. Лечит духовные болезни, вызванные негативными энергиями в теле.

Узнать все о Сананге 

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церемония рапэ

Церемония рапэ

Церемония рапэ – сакральная церемония применения рапэ, которая проходит под контролем ведущего мастера. Сама церемония является ритуальным действием, которое призвано уравновесить и гармонизировать в первую очередь дух человека.

Этот ритуал является шаманским действием и дает возможность открыть в себе внутренние силы и погрузиться в медитацию.  Во время церемонии рапе ум перестает усиленно работать и затихает. Так человек получает возможность увидеть истинное положение вещей, найти ответы на вопросы личного и социального характера, погрузиться в глубокую медитацию.

Узнать больше о церемонии рапэ

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Ответы на частые вопросы о рапэ

Какие условия хранения и срок годности?

Рапэ – очень мелкий порошок, который легко впитывает влагу и сохнет под прямыми солнечными лучами.
Чтобы получить наилучшие впечатления, храните Rapéh в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и сильного тепла.
Следуя этим простым правилам, вы можете хранить свой Rapéh годами, не теряя при этом его свойств.

Какой точный состав?

Наш продукт изготовлен исключительно из 100% натуральных ингредиентов – лекарственных растений Амазонки, которые разрешены к использованию во всем мире. Порошок, входящий в состав рапэ, добыт из тайных запасов бразильских племен, которые хранят его уникальный состав в тайне, передавая его из поколения в поколение. Наш продукт не содержит никаких добавок и напрямую поставляется из тропических лесов Амазонии.

Как часто мне следует использовать Рапэ?

Рекомендуем использовать наш продукт не более двух раз в день, чтобы достичь максимальных результатов. Важно использовать его с умом и не превращать в привычку, так как он является главным и соединительным растением.

Если у вас возникли проблемы с носом, уменьшите дозировку или сделайте перерыв в приеме. Также рекомендуем промывать нос с помощью солевого раствора.
Как вы используете рапе – зависит только от ваших намерений.

Законно ли это в моей стране?

Рапэ это не наркотик. Все наши продукты легальны. Ни один из сортов, который мы продаем, не имеет психоактивный эффект. А, также, не содержит психоактивных ингредиентов.

Купить рапэ в Москве

Для людей, желающих купить рапэ в Москве, предусмотрена точка самовывоза. Для подробностей можете связаться с нашим менеджером. Или же, выбрать пункт “самовывоз г. Москва” при заказе через наш сайт.